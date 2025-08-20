ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов инцидент в оръжейния завод "Арсенал", има загинал
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Предстои да бъде направен ооглед на местопроизшествието и да се изяснят причините за инцидента. Най-вероятно се касае за производствена авария.
Припомняме, че в началото на юли 42-годишен мъж загина при работа на машина за обработка на нитроглицерин. Машината е дефектирала и откъснати части са го ударили в главата. Мъжът е издъхнал в линейката на път за болницата.
