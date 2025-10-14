Нотариус: Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си в имоти

© Силната активност на имотния пазар в София се усеща и при нотариусите. Канторите вече работят по-дълго време, за да издадат нотариални актове. "Колегите имат много повече работа. Изповядването на една сделка е сложен процес и изисква технологично време. Ако сега има увеличение на работата, то ще бъде още по-голямо в последните седмици на годината.



През месец декември много хора финализират намеренията си и то без да се очаква присъединяване към еврозоната. Нотариусите имат опит с подобна динамика, това е по-скоро предизвикателство за Агенцията по вписванията". Това заяви пред Bloomberg нотариус Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара в България, в предаването "ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.



Предстоящото присъединяване на България към еврозоната е основен фактор за силната активност на имотния пазар в София в последните месеци, сподели Димитър Танев.



"Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си, като ги преобразуват в недвижимо имущество. Другият фактор е, че хората очакват цените на имотите да се увеличат още повече, което няма как да стане. Цените в България са стигнали своя максимум и са се изравнили с цени на имоти в Средна Европа. Така че няма разум в такова увеличение."



По данни на специализирани сайтове за имоти средните офертни цени за двустайни апартаменти в повечето столични райони са между 2000 и 3500 евро на кв. м. По-евтини жилища се откриват само в някои западни, северни и североизточни райони.



Една от причините за този хаос, за този имотен балон е, че липсват официални данни за реалните цени на имотите в отделните райони. В Закона за държавната собственост пише, че да се определи пазарната цена на един недвижим имот, трябва да се направи справка за цените на съседни имоти.



Такава справка при нас не е възможна или е много трудно осъществима, защото в страната няма действащ имотен регистър, обясни Танев. И добави, че тези данни се намират в Агенцията по вписванията, която би могла да ги структурира.



За разлика от бума на имотния пазар през 2005-2008 г., когато много чужденци купуваха имоти в България, сега ситуацията е различна, каза събеседникът.



"Не усещам вълна от чужденци в момента. Колегите, с които разговарям, са на същото мнение. Преди много купуваха английски и руски граждани. Преди имотите бяха на много по-ниски цени и сега по-скоро тези чуждестранни граждани продават, а българи купуват".



В последните месеци имаме много работа, свързана с прилагане на разпоредбите от Закона за мерките срещу изпирането на пари. При всяка сделка с имот се попълват декларации (за произход на средствата), а ние извършваме оценка на риска. Ние сме едни от основните лица извън ДАНС, които помагат за предотвратяване на изпирането на пари, обясни Димитър Танев.



Нотариусите и служителите в канторите вършат огромна работа в това отношение, както носят и лична отговорност за събиране на местния данък при прехвърляне на имот, който е много важен за общинските бюджети, каза той.



Голямата разлика между данъчните оценки на имотите и реалните цени, на които се сключват сделките, е проблем за общините. Данъчните оценки би трябвало да се индексират с коефициент през определен период от време, каквато е практиката в други европейски страни, заяви гостът.



От януари 2026 г. таксите за издаване на нотариални актове, както и всички други нотариални такси, ще бъдат в евро. Според Димитър Танев таксите за издаване на нотариални актове ще се превалутират автоматично в евро, без да бъдат повишавани.



В момента за договор с материален интерес между 100 001 и 500 000 лв. нотариалната такса е 730,50 лв. плюс 0,20% за горницата над 100 000 лв.



Справедливо би било да се увеличат обикновените нотариални такси, добави събеседникът. Той даде пример с таксата за пълномощно, която от години е 5 лева.



Асоциацията на прокурорите неотдавна предложи предварителните договори за продажба на имоти също да се вписват като част от широк пакет мерки за борба с имотните измами, вкл. при сделки "на зелено". Предварителните договори категорично трябва да се вписват, но не задължително, а по искане на страните, заяви Димитър Танев.



"Предварителните договори се вписваха през 2014 г., но след 4 месеца най-неочаквано служебното правителство по това време отмени тази възможност. Имаше съображения от колеги юристи, че това са облигационни договори и с оглед на някаква юридическа естетика те не трябва да фигурират в имотния регистър."



Създаването на регистър на уязвимите лица в България също би ограничило измамите с имоти, каза Димитър Танев. През 2018 г. предложихме тази идея на вицепремиера тогава Екатерина Захариева и оттогава минаха седем години. България остана една от малкото европейски страни, в която няма регистър на уязвимите лица, които основно са възрастни хора, заключи той.