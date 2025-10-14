ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Нотариус: Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си в имоти
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51Коментари (0)2097
©
Силната активност на имотния пазар в София се усеща и при нотариусите. Канторите вече работят по-дълго време, за да издадат нотариални актове. "Колегите имат много повече работа. Изповядването на една сделка е сложен процес и изисква технологично време. Ако сега има увеличение на работата, то ще бъде още по-голямо в последните седмици на годината.

През месец декември много хора финализират намеренията си и то без да се очаква присъединяване към еврозоната. Нотариусите имат опит с подобна динамика, това е по-скоро предизвикателство за Агенцията по вписванията". Това заяви пред Bloomberg нотариус Димитър Танев, бивш председател на Нотариалната камара в България, в предаването "ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

Предстоящото присъединяване на България към еврозоната е основен фактор за силната активност на имотния пазар в София в последните месеци, сподели Димитър Танев.

"Смяната на левовете с евро кара много българи да официализират средствата си, като ги преобразуват в недвижимо имущество. Другият фактор е, че хората очакват цените на имотите да се увеличат още повече, което няма как да стане. Цените в България са стигнали своя максимум и са се изравнили с цени на имоти в Средна Европа. Така че няма разум в такова увеличение."

По данни на специализирани сайтове за имоти средните офертни цени за двустайни апартаменти в повечето столични райони са между 2000 и 3500 евро на кв. м. По-евтини жилища се откриват само в някои западни, северни и североизточни райони.

Една от причините за този хаос, за този имотен балон е, че липсват официални данни за реалните цени на имотите в отделните райони. В Закона за държавната собственост пише, че да се определи пазарната цена на един недвижим имот, трябва да се направи справка за цените на съседни имоти.

Такава справка при нас не е възможна или е много трудно осъществима, защото в страната няма действащ имотен регистър, обясни Танев. И добави, че тези данни се намират в Агенцията по вписванията, която би могла да ги структурира.

За разлика от бума на имотния пазар през 2005-2008 г., когато много чужденци купуваха имоти в България, сега ситуацията е различна, каза събеседникът.

"Не усещам вълна от чужденци в момента. Колегите, с които разговарям, са на същото мнение. Преди много купуваха английски и руски граждани. Преди имотите бяха на много по-ниски цени и сега по-скоро тези чуждестранни граждани продават, а българи купуват".

В последните месеци имаме много работа, свързана с прилагане на разпоредбите от Закона за мерките срещу изпирането на пари. При всяка сделка с имот се попълват декларации (за произход на средствата), а ние извършваме оценка на риска. Ние сме едни от основните лица извън ДАНС, които помагат за предотвратяване на изпирането на пари, обясни Димитър Танев.

Нотариусите и служителите в канторите вършат огромна работа в това отношение, както носят и лична отговорност за събиране на местния данък при прехвърляне на имот, който е много важен за общинските бюджети, каза той.

Голямата разлика между данъчните оценки на имотите и реалните цени, на които се сключват сделките, е проблем за общините. Данъчните оценки би трябвало да се индексират с коефициент през определен период от време, каквато е практиката в други европейски страни, заяви гостът.

От януари 2026 г. таксите за издаване на нотариални актове, както и всички други нотариални такси, ще бъдат в евро. Според Димитър Танев таксите за издаване на нотариални актове ще се превалутират автоматично в евро, без да бъдат повишавани.

В момента за договор с материален интерес между 100 001 и 500 000 лв. нотариалната такса е 730,50 лв. плюс 0,20% за горницата над 100 000 лв.

Справедливо би било да се увеличат обикновените нотариални такси, добави събеседникът. Той даде пример с таксата за пълномощно, която от години е 5 лева.

Асоциацията на прокурорите неотдавна предложи предварителните договори за продажба на имоти също да се вписват като част от широк пакет мерки за борба с имотните измами, вкл. при сделки "на зелено". Предварителните договори категорично трябва да се вписват, но не задължително, а по искане на страните, заяви Димитър Танев.

"Предварителните договори се вписваха през 2014 г., но след 4 месеца най-неочаквано служебното правителство по това време отмени тази възможност. Имаше съображения от колеги юристи, че това са облигационни договори и с оглед на някаква юридическа естетика те не трябва да фигурират в имотния регистър."

Създаването на регистър на уязвимите лица в България също би ограничило измамите с имоти, каза Димитър Танев. През 2018 г. предложихме тази идея на вицепремиера тогава Екатерина Захариева и оттогава минаха седем години. България остана една от малкото европейски страни, в която няма регистър на уязвимите лица, които основно са възрастни хора, заключи той.


Още по темата: общо новини по темата: 1330
13.10.2025 Барбалов за цените в евро: Стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре
12.10.2025 Винопроизводител: Става дума за стотинки в цените на бутилките
11.10.2025 НОИ с апел и предупреждение във връзка с еврото и пенсионерите
11.10.2025 Какви суми и в кои клонове на "Български пощи" ще можем да обменяме левове за евро?
09.10.2025 Предлагат да почиваме два дни повече по Нова година
09.10.2025 След изтичане на преходния период за двойно обозначение на цените: КЗП установи десетки нарушения
предишна страница [ 1/222 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловск...
10:05 / 14.10.2025
Иво Сиромахов: Реших да напусна, вече няма какво да ни свързва
09:41 / 14.10.2025
Надрусан пловдивчанин подкара товарен автомобил
10:06 / 14.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите ка...
09:15 / 14.10.2025
Проф. Ива Христова: Грипът е много заразен
09:23 / 14.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Нов закон за пушене на обществени места
БК Академик Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: