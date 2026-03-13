Wizz Air, най-голямата авиокомпания по пазарен дял в България, обяви днес мащабно разширяване на дейността си на Българското Черноморие с добавянето на трети самолет в базата си във Варна и разкриването на пет нови директни маршрута от морската ни столица.Новите директни линии ще свързват Варна с Барселона (Испания), Атина (Гърция), Париж Бове (Франция), Дебрецен (Унгария) и Гданск (Полша). Първите полети ще стартират през юни 2026 г., а билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени от сайта на компанията и в мобилното приложение на цени от 19,99 евро.Освен най-новите линии, Wizz Air подготвя старта и на още няколко нови маршрута, които бяха обявени по-рано тази година и предстои да стартират през летния сезон на 2026 г. Те свързват морската столица на България с Рим (Италия), Варшава, Катовице и Вроцлав (Полша), Будапеща (Унгария) и Ларнака (Кипър).