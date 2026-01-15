Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети

© "Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети.



Вие, които щяхте да изчегъртвате Борисов и Пеевски, вчера им спасявате охраната. Падението ви е умопомрачително". С тези думи към Слави Трифонов се обърна лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.



Във Facebook Нинова написа още:



През 2021г. поканих ИТН да направим общ фронт за честни избори срещу ГЕРБ и Борисов.



Слави отказа с думите: " Г- жо Нинова с вас сме на двата бряга на една река." Още тогава разбрах, че ИТН ще се окажат една голяма измама.



Не мога да повярвам колко много хора се излъгаха в "новия месия". През цялото това време, аз никого не предадох и не продадох. И съм горда, че 10 години непреклонно и непокорно стоя на един и същи бряг срещу това гнусно задкулисие и лицемерие.



Времето показва истината. Не вярвайте на месии с красиви обещания, които вече са ви лъгали, а на хора, доказали се - с принципи и характер.