Николаос Цитиридис: Ние сме отвратително огледало

В рамките на по-малко от 24 часа 5 деца на България бяха погубени от системата, която създадохме и отгледахме с мълчание и преклонена глава. 4 деца загинаха на пътя само днес. 4!!! Ние сме отвратително огледало, в което децата се оглеждат и повтарят всичко. Друго дете се превърна в хладнокръвен убиец и отне живота на друго 15-годишно дете. В центъра на София. На място с камери и хора.



Това написа в своя Facebook профил комикът и телевизионен водещ Николаос Цитиридис. Статусът му идва след като снощи след пререкания в столичен търговски център между младежи 15-годишно дете загина от намушкване с нож.



"Допуснали сме хаос. Няма какво да ни оправи вече, разберете. Няма политик, няма пари, няма спасител за тази загубена кочина", написа още той и допълни:



"Опечаленият родител стана телевизионен жанр. Няма да питам “докога?!?", защото знам. И отговорът е по-тъжен от всичко. Ние сме страшни изроди".