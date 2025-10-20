ИЗПРАТИ НОВИНА
Николаос Цитиридис: Ние сме отвратително огледало
Автор: Марияна Стойчева 12:25Коментари (0)655
© Facebook
В рамките на по-малко от 24 часа 5 деца на България бяха погубени от системата, която създадохме и отгледахме с мълчание и преклонена глава. 4 деца загинаха на пътя само днес. 4!!! Ние сме отвратително огледало, в което децата се оглеждат и повтарят всичко. Друго дете се превърна в хладнокръвен убиец и отне живота на друго 15-годишно дете. В центъра на София. На място с камери и хора.

Това написа в своя Facebook профил комикът и телевизионен водещ Николаос Цитиридис. Статусът му идва след като снощи след пререкания в столичен търговски център между младежи 15-годишно дете загина от намушкване с нож. 

"Допуснали сме хаос. Няма какво да ни оправи вече, разберете. Няма политик, няма пари, няма спасител за тази загубена кочина", написа още той и допълни: 

"Опечаленият родител стана телевизионен жанр. Няма да питам “докога?!?", защото знам. И отговорът е по-тъжен от всичко. Ние сме страшни изроди".


Още по темата: общо новини по темата: 6
20.10.2025 Треньорката на Краси, който бе убит в мола: Казах ти, че брат ти те води към гибел
20.10.2025 Свидетел: Помислихме, че е шега
20.10.2025 Има задържан за нападението в мол в София, при което почина тийнейджър
19.10.2025 България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
19.10.2025 Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
19.10.2025 Има намушкан тийнейджър след свадата в столичен мол!






