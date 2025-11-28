Николай Василев към Цънцарова: Двама водещи в бТВ са напълно достатъчни

© бТВ Юридически Бюджет 2026 не е изтеглен, той е на пауза за преразглеждане. Продължават разговорите и закъсняваме с графика.



Това заяви пред bTV бившият министър на икономиката Николай Василев. Навръх рождения си ден той си припомни игра от детството: "Едно време имаше една много хубава игра на карти - 3-5-8. Ние му казвахме "Блато", защото тръгнеш ли да потъваш веднъж, почти няма измъкване. В момента сме в бюджетно блато - уж приемаме бюджет с 3% дефицит, но всъщност започваме с 5, а финишираме с 8%.", посочи той.



"Да се престане с бюджетите с дефицит, а да се върнем към бюджетите с излишъци", призова той. "Парите ни се изливат "в пустинята", харчат се несъобразно."



Василев подкрепя работодателите затова, че първо са излезли от Тристранката, както и техните идеи - да няма увеличение на социалните осигуровки и да няма увеличение на данък "дивидент". Той се надява да настъпят големи оптимизации и реформи в публичния сектор. Според него нищо не пречи днес политиците да излязат и още днес да съкратят 10 000 души от държавната администрация.



"При мен имаше най-много съкращения. Ако сте 10 водещи в bTV винаги може да се изчисли, че двама сте достатъчно", даде пример Василев.



"Моля ви г-н Василев, сега да не решат, че само един е достатъчен", пошегува се Мария Цънцарова.



"Дали държавата ще извади 2 млрд. лв. кеш или активи, за да си купи рафинерия, е математически едно и също. Аз съм против.", коментира Василев относно ситуацията с "Лукойл".



И показа на празен бял лист всички "успешни" държавни дружества, дадени на концесия: