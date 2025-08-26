Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран в България

© Соченият за контрабандист Никола Николов-Паскал ще бъде екстрадиран у нас от Сърбия. Това научи NOVA от свои източници.



Паскал беше задържан в Белград миналата година след международно издирване. Той е сочен за контрабандист, но срещу него през годините няма данни да е имало дела. 64-годишният мъж е обвинен по делото, известно като Аферата в митниците.



Подведен е под отговорност като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, бившата шефка на митниците Петя Банкова, бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и бившият шеф в "Гранична полиция“ Петър Субев.



След конвоирането му в София се предполага, че Софийската градска прокуратура ще поиска постоянния му арест от съда.