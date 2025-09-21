Незрящ българин измина с колело близо 100 км по склоновете на вулкана Етна

© Незрящият Виктор Асенов впечатли с участието си в първото Еверестинг световно първенство, което се проведе по склоновете на вулкана Етна в Сицилия. Заедно с Диляна Христова караха тандемно колело, като изминаха 93 км с близо 3000 метра положителна денивелация.



Целта беше да постигнат пълен Еверестинг - предизвикателство, при което участникът се придвижва от една точка до друга толкова пъти, че да достигне положителна денивелация, равна на височината на Еверест (8848 м). Също като останалите състезатели в най-голямата категория - Асенов и Христова трябваше да направят седем качвания от старта в Лингуаглоса до крайната точка на трасето, разположена в подножието на Етна.



Двамата постигнаха почти две обиколки и половина, след което прекратиха участието си. "Почувствах силна болка в коленете. Въпреки че положих усилия да продължа, трябваше да спрем", каза Асенов.



Той впечатли организаторите и останалите колоездачи с представянето си и с желанието да се предизвика.



Точно преди половин година Асенов стана първият незрящ в света, изпълнил Еверестинг. През март планинският ултрамаратонец завърши предизвикателството пеша на сняг, като се качи 19 пъти от хижа Алеко до Черни връх за 46 часа, без да спи. Това му донесе и покана да участва в първенството в Сицилия.



"Благодаря от сърце на всички за подкрепата. Много съм щастлив, че Диляна прие да кара с мен, въпреки че беше много трудно. Благодаря на Божидар Къртунов от "Героите на бъдещето", който се грижеше за организацията около участието ми. Радвам се и че точно сега започна партньорството ми с Уча.се, защото аз научих много уроци, които искам да предам на учениците при срещите си с тях в следващите месеци. Най-важното послание за мен винаги е, че трябва да си поставяме нови цели и да се предизвикваме".



"Щастлив съм, че до мен застанаха Декатлон, DHL, които помогнаха колелото ми да стигне до Италия, UX2DEV, MelliGel, Roobar и Корект. Специално благодаря на Дани байкс за поддръжката на колелото ми. Сега ще имам време за почивка и се насочвам към следващите приключения", добави Асенов.