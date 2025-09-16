ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Непълнолетен заплаши младеж: Давай парите, едно намушкване и си дотам
На 15.09.2025 г. в района на подлеза на метростанция "Сердика“ в гр. София, обвиняемият К.К. като непълнолетен, но разбиращ значението на извършеното, е отнел 150 лева от владението на младо момче, като е използвал заплаха. Обвиняемият насочил нож към младежа и му казал: "Давай парите, едно намушкване и си дотам“.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал.1 вр. чл.63, ал.1,т.3 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.
С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 48 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняеми.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Камера е заснела тежката катастрофа със загинал в София, май е им...
12:41 / 16.09.2025
За производството на една памучна тениска са нужни около 2700 лит...
12:22 / 16.09.2025
Мания за имоти! Високите цени не спират българите да купуват жили...
12:04 / 16.09.2025
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници...
11:06 / 16.09.2025
Свиневъдите предупреждават за сериозни разходи и временно спиране...
10:56 / 16.09.2025
Българите инвестират в имоти "на всяка цена". Експерт: Неразумно ...
11:05 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS