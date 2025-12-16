ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Необосновано високи цени в 65 магазина установиха проверки на НАП и КЗП
В 65 от проверените обекти екипите са установили ръст на цените на част от стоките без затова да има ясни и обективни икономически причини, за което са издадени актове. На 9 от тези търговци са връчени наказателни постановления, с които са определени санкции в размер на общо 45 000 лв. В 306 от магазините проверките все още продължават, като е необходимо търговците да предоставят в определения за това срок информация в приходната агенция.
Освен за необосновано повишение на цените, при всяка проверка в търговски обект, извършена от НАП, фискалните инспектори следят и дали в издадения фискален бон е посочена общата сума на покупката в евро и лева, както и фиксираният курс на БНБ на лева спрямо еврото. Над 8000 са общо извършените проверки в търговски обекти в цялата страна от началото на годината, като от 9 октомври до момента от приходната агенция са съставили над 20 акта заради некоректно отразяване на двете стойности в касовите бележки.
С промени в Закона за въвеждане на еврото в България, през август на бизнеса беше даден двумесечен срок – до 8 октомври 2025 г. да приведе дейността
си според нормативните правила. В този период екипите на НАП извършваха проверки, като не налагаха глоби, а даваха насоки на търговците за необходимите действия, които трябва да предприемат, за да отговарят касовите им апарати на законовите изисквания. След изтичането на този срок, при установяване на нарушение на нормативните изисквания, свързани с въвеждане на единната европейска валута, започнаха да се налагат санкции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1493
|предишна страница [ 1/249 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търговец: Рискувам санкции за липса на евромонети въпреки опитите...
11:13 / 16.12.2025
Проблеми с купуването на билети от БДЖ днес
10:28 / 16.12.2025
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специалн...
10:28 / 16.12.2025
Доц. Кунчев: Ще има грипна ваканция
09:56 / 16.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и...
10:02 / 16.12.2025
Практични съвети за плавен преход от лев към евро
09:37 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS