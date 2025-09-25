© Емрах Стораро и певецът Константин си спретаха гонка с мощни автомобили в София. Това стана ясно от клип, качен в социалните мрежи.



На видеото се вижда как Константин управлява "Порше“, а Емрах – BMW. Кадрите са заснети от колата на Емрах, а поведението на двамата на пътя предизвика остра реакция в мрежата.



Емрах коментира действията си по следния начин:



"Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението“, написа той в социалните мрежи, без да отрече случилото се.



Двамата са привикани в СДВР за разпит.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.