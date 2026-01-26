ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нашествие на българи в този гръцки курорт, местните проплакаха
Към края на 2024 г. 246 българи са се регистрирали, че имат закупен имот в нашата съседка. Високият български интерес обаче повдигна и цените.
Според гръцки агенции за недвижими имоти над 50% от клиентите в района на Кавала вече са българи като през 2025 г. цените на квадратен метър на места са скочили от 900 на 2500 евро.
Папария Офринио е изключително популярно сред българите. През пиковите летни месеци българите съставляват над 50% от жителите на курортната зона. Това "нашествие“ на българи обаче не е по вкуса на местните. Чуват се коментари, че "Офринио вече е българско“ и че местната инфраструктура е под натиск.
