Слави Трифонов публикува нова песен със заглавие "Деца, забравени от Бога". Поводът за написването й е трагедията край Петрохан и Околчица.
Една от първите, които реагираха на песента, бе Ралица Асенова - майката на Никoлай Златков, едно от лицата, намерени мъртви при Петрохан-Околчица. Тя отправи публично и остро обръщение от социалните мрежи към Трифонов.
В позицията си Асенова заявява, че е възмутена от факта, че трагедията е използвана в музикално произведение, особено след като в първите дни след инцидента според нея Трифонов е направил публични внушения и обидни коментари по адрес на загиналите.
След нейните думи в официалния Ютуб канал на Слави и "Ку-ку бенд" вече има стотици коментари, които не одобряват идеята на шоумена, а също и цялостното му поведение напоследък:
"Слави, най-добре да си гледаш старините и болежките! Жалко подобие на човек си, а за музикант да не говорим! Нямаш никакъв морал. Копаеш дъно под дъното!"
"Истината е, че хората спряха да слушат и музиката Ви заради това, което НЕ направихте в политиката"
"Детска болница няма от години а Вие дори не се сетихте да повдигнете темата за децата…. “. Жалко , че Ви се доверих, не искам да Ви виждам всички от ИТН. Лека вечер!"
"Жалко, Слави, много жалко, че така се обезличи. А такава сила бяхте целият екип. Струваше ли си всичко да отиде на вятъра заради тая мръсна политика?"
Много ми е интересно дали г-н Трифонов сега чете тези всички коментари. Как? Как успя от цялата народна любов на хората да стигнеш дотам, че вече никой не иска да те види и слуша.... Не, това не е дъно, по-жалко е.... Може би думата е “Жалки сте"...
"Да си беше останал в шоубизнеса, там беше някой. Сега, след толкова много лъжи, Слави... никой вече не ти вярва! Провалиха те хората, най-близко до теб. Вярно е, от най-добрите приятели стават най-качествени предатели".
Това са само една много малка част от коментарите под новото видео. Разбира се, не липсват и такива, които одобряват песента, но в интерес на истината те са изключително малко на брой.
Northerner
на 06.03.2026 г.
Боклук
