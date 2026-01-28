© Народните представители си удължиха работното време до изчерпване на точка пета, предаде репортер на ФОКУС. Като точка последна за деня депутатите гласуваха да се гледа на първо четене Законопроект за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност.



Като първа точка депутатите ще разглеждат за второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК).



С промените функциите на КПК по разкриване и противодействие на корупцията се прехвърлят на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), а тези по установяване на конфликт на интереси и на несъответствия в декларираното имущество на лица, заемащи публични длъжности - на Сметната палата. Разследването на проявите на корупция по високите етажи на властта се предвижда да бъде възложено отново на следователите.



Вчера Комисията по конституционни и правни въпроси на Народното събрание прие редакция, според която КПК трябва да предаде на Държавната агенция "Национална сигурност“ (ДАНС) всички архивни дела на оперативен отчет, както и останалите бази данни в КПК, съдържащи информация относно тези дела.



В предварителната програма на парламента не е предвидено обсъждане на Изборния кодекс.