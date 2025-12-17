Народните представители приеха удължителния закон за бюджета 

© Булфото Народните представители приеха на второ четене закона за т.н удължителене бюджет, предаде репортер на ФОКУС.



Това стана с 151 гласа "за", 43 "против", 8 "въздържал се". С този закон България влиза в 2026 година с заложения бюджет за 2025 година, като народните представители имат срок от три месеца да изготвят и да приемат нов.



В дневния ред на Народното събрание бе заложено да се приеме бюджета на първо четене, но след гласуване председателят на бюджетна комисия Делян Добрев поиска да бъде гласуван и на второ четене.



Темата за бюджета цял ден бележи обрати- след рокада с включването на държавния бюджет и този на Здравната каса в дневния ред на парламента, внесени от правителството в оставка, час и половина по-късно самите вносители се отказаха от разглеждането им. Малко по-късно народните представители се върнаха по местата си, беше поискано прегласуване и отново ГЕРБ, ДПС и ИТН се отказаха от разглеждането на бюджетите.



При прегласуването "за“ обсъждането на бюджета гласуваха единствено 14-те депутати на БСП. Този път ГЕРБ и ДПС се въздържаха, а ИТН гласуваха "против“.



По-късно стана ясно, че предложението е на БСП. Още от подаването на оставката на правителството социалистите нееднократно заявяваха, че настояват да бъде приет редовен, а не удължителен бюджет.



Между първо и второ четене от "Продължаваме Промяната- Демократична България" внесоха предложение в удължителния закон за държавния бюджет да има индексация на доходите. Това тяхно предложение бе прието почти единодушно, но по-рано през деня създаде задочен спор и взаимни обвинения между тях и управляващите.



"Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър и сега се опитва, нарушавайки закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон. Това е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика. Той осъзна какво е направил и се уплаши от социалното недоволство, тъй като той със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента, уплаши се с майките, които няма да получат майчинските, от хората в неравностойно положение", каза аргумент финансовият министър в оставка Теменужка Петкова.