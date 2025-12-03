© Народните представители приеха да бъде изтеглен държавният бюджет, предаде репортер на "Фокус". Това стана с 201 гласа "За", нямаше "против" и ''въздържал се".



С това решение се изтеглят законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса, Държавното обществено осигуряване и държавния бюджет за 2026 г.



"Фокус" припомня, че вчера Министерският съвет реши да предложи на Народното събрание да приеме такова решение, с което проектобюджетите на държавата, на НЗОК и на ДОО за 2026 г. да бъдат оттеглени, а причината- масови протести срещу държавния бюджет и неосъществил се диалог между работодатели, синдикати и правителството.



Какви промени се предвиждат след изтеглянето на Бюджет 2026?:



- Премахване на автоматизма на нарастване на работните заплати в публичния сектор



- Ще бъде преразгледан въпросът за данък дивидент и за социалните осигуровки



- Ще бъдат отменени като предложения темите, "които събуждат притеснения и спекулации" - концесията на Тотото, гаранцията на ББР за придобиване на "Лукойл" и други



- Ще бъде преразгледана внимателно капиталовата програма



- Ще бъде премахното СУПТО