© БНТ Напрежение в пазарджишкото село Огняново - има съмнение за купуване на гласове.



Два автомобила са блокирани в село Огняново. По неофициална информация става въпрос за купуване на гласове.



На място има полиция, както и струпване на хора. Предстои обиск на колите от служители на реда.



Кметът на Пазарджик Петър Куленски току-що пристигна в селото и настоя автомобилите да бъдат отворени, предава БНТ.