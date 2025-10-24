ЗАРЕЖДАНЕ...
|Напрежение между "Възраждане" и "ДПС-Ново начало", стигна се почти до бой
Причината за сблъсъка бе изказване от трибуната, в което от "Възраждане" нарекоха "ДПС-Ново начало" еничари.
Това се случи по време на обсъждане на законопроекта "Лукойл" да бъде продаден след одобрение на МС и проверка на ДАНС.
"Уважаеми колеги, денят ще е дълъг. Не бързайте в момента всички да получите наказания. Моля, седнете си по местата", призова Киселова.
След което тя даде 15 минути почивка, за да се "успокоят страстите" сред депутатите.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 979
|предишна страница [ 1/164 ] следващата страница
