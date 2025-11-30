ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Намериха труп в "Обеля 2"
Починалият е 60-годишен мъж, който е бил идентифициран от свой близък. По тялото му няма следи от насилие.
От полицията уточняват, че все още е рано да се посочи причината за смъртта, но не се изключва версията за естествена смърт.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България има своя 150-и тото милионер, пусна фиш за седем лева
21:44 / 30.11.2025
През следващите 31 дни - от минус 10 до плюс 20 градуса
21:29 / 30.11.2025
Ивелин Михайлов: Да влизам и аз в ареста, няма проблем! Започваме...
20:55 / 30.11.2025
Само за 6 месеца: Над 4.3 млрд. евро стокообмен между България и ...
20:07 / 30.11.2025
Делян Добрев: Ако Борисов подаде оставка, няма да имаме бюджет
19:25 / 30.11.2025
Александър Йорданов: Всеки, който е против бюджета на правителств...
19:27 / 30.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS