Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада

© Известният врачански бизнесмен Стефан Колев е открит мъртъв в сряда вечерта в халето на автосервиза си "Боби бар“ във Враца, съобщава bulnews.bg.



Сигналът е подаден на телефон 112 малко след откриването на тялото. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Медиците са констатирали смъртта на 52-годишния мъж. Районът около автосервиза е бил отцепен, като се очаква дежурен разследващ полицай да поеме случая. По първоначална информация става въпрос за самоубийство.



Стефан Колев е сред първите предприемачи във Враца, развили модерен автосервиз в града. През годините неговият обект се утвърждава като предпочитано място за обслужване на автомобили, включително и на по-висок клас превозни средства.



По информация на близки до семейството, преди години в близост до имота при пътнотранспортно произшествие е загинал неговият брат.



Бизнесменът е семеен и има 24-годишна дъщеря. През последните години семейството е живеело в София, като той ежедневно е пътувал между столицата и Враца.