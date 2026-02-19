ИЗПРАТИ НОВИНА
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:45
©
Известният врачански бизнесмен Стефан Колев е открит мъртъв в сряда вечерта в халето на автосервиза си "Боби бар“ във Враца, съобщава bulnews.bg.

Сигналът е подаден на телефон 112 малко след откриването на тялото. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Медиците са констатирали смъртта на 52-годишния мъж. Районът около автосервиза е бил отцепен, като се очаква дежурен разследващ полицай да поеме случая. По първоначална информация става въпрос за самоубийство.

Стефан Колев е сред първите предприемачи във Враца, развили модерен автосервиз в града. През годините неговият обект се утвърждава като предпочитано място за обслужване на автомобили, включително и на по-висок клас превозни средства.

По информация на близки до семейството, преди години в близост до имота при пътнотранспортно произшествие е загинал неговият брат.

Бизнесменът е семеен и има 24-годишна дъщеря. През последните години семейството е живеело в София, като той ежедневно е пътувал между столицата и Враца.







Статистика: