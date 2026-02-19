ЗАРЕЖДАНЕ...
|Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
Сигналът е подаден на телефон 112 малко след откриването на тялото. На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Медиците са констатирали смъртта на 52-годишния мъж. Районът около автосервиза е бил отцепен, като се очаква дежурен разследващ полицай да поеме случая. По първоначална информация става въпрос за самоубийство.
Стефан Колев е сред първите предприемачи във Враца, развили модерен автосервиз в града. През годините неговият обект се утвърждава като предпочитано място за обслужване на автомобили, включително и на по-висок клас превозни средства.
По информация на близки до семейството, преди години в близост до имота при пътнотранспортно произшествие е загинал неговият брат.
Бизнесменът е семеен и има 24-годишна дъщеря. През последните години семейството е живеело в София, като той ежедневно е пътувал между столицата и Враца.
