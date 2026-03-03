Сподели close
Намерени са човешки кости в района на село Понор, в близост до бившето поделение. Това научи NOVA от свои източници. По неофициална информация останките са на жена, а на мястото са открити и гилзи.

Костите все още не са идентифицирани официално. Към този час не е поискано извозването им.