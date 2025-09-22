ЗАРЕЖДАНЕ...
Най-после конкретна информация за тежкото криминално престъпление в Родопите
По първоначални данни е открит човешки труп, като една от основните версии, по които се работи, е убийство.
На място са изпратени екипи на полицията, които извършват огледи. Очаква се пристигането на съдебен лекар, който да направи експертиза на тялото.
