Най-после конкретна информация за тежкото криминално престъпление в Родопите

© Както вече Plovdiv24.bg информира, полицията в Смолян работи по случай на тежко криминално престъпление, което е извършено в района на екопътека "Невястата“ край града по пътя за Пампорово.



По първоначални данни е открит човешки труп, като една от основните версии, по които се работи, е убийство.



На място са изпратени екипи на полицията, които извършват огледи. Очаква се пристигането на съдебен лекар, който да направи експертиза на тялото.