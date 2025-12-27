ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Най-новият язовир в България вече е готов след десет години строителство
"Луда Яна“ е средно голям язовир за питейни цели с обем около 20 млн. куб. м и стена с височина 50 м. За сравнение, близкият язовир "Студена“ до Перник има обем от около 25 млн. куб. м.
В обхвата на разрешението за ползване влизат язовирната стена и прилежащите ѝ съоръжения, пречиствателната станция за питейни води, помпените станции и водопроводът от пречиствателната станция до резервоар "висока зона“, както и водопроводът до резервоар "ниска зона“ в землището на Панагюрище. Включена е и обслужващата сграда на язовирния район.
Строителството на язовира първоначално бе финансирано по Проекта за развитие на общинската инфраструктура с 56,3 млн. лв. с ДДС – 80% заемни средства от Световната банка и 20% държавно съфинансиране. В последните години ежегодно се отпускат допълнителни средства за довършване на обекта, като в бюджета за 2026 г. са предвидени 10 млн. лв.
Изграждането беше възложено на консорциум "Щрабаг – Станилов“, в който участват австрийската "Щрабаг“ и българската "Станилов“ ЕООД, като по обекта работи и строителната фирма "Джи Пи Груп“. Първоначално строителството трябваше да приключи за 900 дни – около две години и половина, с краен срок март 2019 г., но плановете не бяха реализирани в предвидените срокове.
Съоръжението ще водоснабдява град Панагюрище, както и селата Оборище, Поибрене, Попинци, Баня, Бъта, Левски и Елшица, осигурявайки надеждно питейно водоснабдяване за региона.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Стефановден е! Време за гостуване, богата трапеза и момински риту...
08:08 / 27.12.2025
Пазете се от измами в първите дни от въвеждане на еврото
22:49 / 26.12.2025
Финансист за еврото: Няма място за притеснение, защото до момента...
21:55 / 26.12.2025
Интензивен трафик на "Капитан Андреево" и "Калотина"
21:55 / 26.12.2025
2026 година може да сложи край на бизнеса на много хора
19:58 / 26.12.2025
Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
19:12 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS