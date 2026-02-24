ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Наемите тръгват нагоре след влизането в еврозоната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:55Коментари (0)493
©
Наемите на жилища в България се очаква да продължат да нарастват, като една от основните причини за това е повишеното търсене на имоти под наем. Влизането на страната в еврозоната създава предпоставки за по-голям международен интерес, тъй като отпадането на валутния риск и по-голямата финансова стабилност правят икономическата среда по-предвидима.

Това привлича международни компании, чуждестранни специалисти и хора, работещи дистанционно, които традиционно се насочват към големите градове, най-вече София. Засиленото присъствие на такива наематели логично увеличава конкуренцията за качествени жилища и оказва натиск върху наемните нива.

Най-търсени остават двустайните и тристайните апартаменти, тъй като предлагат добър баланс между цена и удобство. Този сегмент се характеризира със стабилно търсене, което поддържа устойчив ръст на наемите.

При луксозните имоти се очаква още по-осезаемо поскъпване, особено в столицата, където платежоспособността на наемателите е по-висока. В по-малките градове влиянието на еврозоната върху наемния пазар вероятно ще бъде по-слабо изразено, тъй като там динамиката се определя основно от местните икономически условия.

Недвижимите имоти продължават да бъдат предпочитано средство за съхранение на стойността на капитала. Очаква се след присъединяването към еврозоната повече чуждестранни инвестиции да бъдат насочени към покупка на жилища с цел отдаване под наем.

В краткосрочен план това може допълнително да повиши наемите заради засиленото търсене, но в по-дългосрочен план увеличеното предлагане на имоти под наем има потенциал да балансира пазара и да ограничи прекомерното поскъпване.

За наемателите това означава по-голяма необходимост от активност и добра информираност при търсенето на жилище, тъй като качествените оферти бързо намират нови обитатели.

За наемодателите ситуацията предоставя възможност за по-добра доходност, но при условие че наемите останат съобразени с реалните пазарни нива. В крайна сметка еврозоната се очертава като важен фактор, който ще засили динамиката на пазара на жилища под наем и ще изисква адаптация както от наемателите, така и от собствениците.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Икономист: Идеята за пенсиониране на 70 години е отдавна закъснял...
09:15 / 24.02.2026
Адвокат от Пловдив за интервюто на Валентин Михов: Потресаващо!
09:08 / 24.02.2026
Очаква се президентът да реши дали ще освободи главния секретар н...
08:17 / 24.02.2026
НИМХ: Над страната ще премине студен фронт, ще вали в цяла Българ...
08:04 / 24.02.2026
Голям пожар при склад за стари автомобилни гуми до Варна
22:57 / 23.02.2026
Явор Куюмджиев: С над 2 милиарда лева дългове "Булгаргаз" на прак...
22:26 / 23.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
Охранители с черни тениски Security налагали с юмруци и ритници посетители в бар в Пловдив
21:20 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Семейство загина на Околовръстното на Пловдив
Други спортове
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: