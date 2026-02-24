Наемите тръгват нагоре след влизането в еврозоната

© Наемите на жилища в България се очаква да продължат да нарастват, като една от основните причини за това е повишеното търсене на имоти под наем. Влизането на страната в еврозоната създава предпоставки за по-голям международен интерес, тъй като отпадането на валутния риск и по-голямата финансова стабилност правят икономическата среда по-предвидима.



Това привлича международни компании, чуждестранни специалисти и хора, работещи дистанционно, които традиционно се насочват към големите градове, най-вече София. Засиленото присъствие на такива наематели логично увеличава конкуренцията за качествени жилища и оказва натиск върху наемните нива.



Най-търсени остават двустайните и тристайните апартаменти, тъй като предлагат добър баланс между цена и удобство. Този сегмент се характеризира със стабилно търсене, което поддържа устойчив ръст на наемите.



При луксозните имоти се очаква още по-осезаемо поскъпване, особено в столицата, където платежоспособността на наемателите е по-висока. В по-малките градове влиянието на еврозоната върху наемния пазар вероятно ще бъде по-слабо изразено, тъй като там динамиката се определя основно от местните икономически условия.



Недвижимите имоти продължават да бъдат предпочитано средство за съхранение на стойността на капитала. Очаква се след присъединяването към еврозоната повече чуждестранни инвестиции да бъдат насочени към покупка на жилища с цел отдаване под наем.



В краткосрочен план това може допълнително да повиши наемите заради засиленото търсене, но в по-дългосрочен план увеличеното предлагане на имоти под наем има потенциал да балансира пазара и да ограничи прекомерното поскъпване.



За наемателите това означава по-голяма необходимост от активност и добра информираност при търсенето на жилище, тъй като качествените оферти бързо намират нови обитатели.



За наемодателите ситуацията предоставя възможност за по-добра доходност, но при условие че наемите останат съобразени с реалните пазарни нива. В крайна сметка еврозоната се очертава като важен фактор, който ще засили динамиката на пазара на жилища под наем и ще изисква адаптация както от наемателите, така и от собствениците.