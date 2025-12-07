Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2026 година

© Очаква се надзорните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Националния осигурителен институт да обсъдят проектите на бюджети на Касата и на държавното обществено осигуряване догодина. Това стана ясно по време на брифинг на финансовия министър Теменужка Петкова.



По думите и стана ясно, че в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, след което и Министерският съвет. Очакванията са проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.



По думите по време на брифинга през почивните дни ще се работи по проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса.