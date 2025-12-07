ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Надзорните съвети на НЗОК и НОИ ще обсъждат проектобюджетите за 2026 година
По думите и стана ясно, че в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, след което и Министерският съвет. Очакванията са проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед.
По думите по време на брифинга през почивните дни ще се работи по проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 73
|предишна страница [ 1/13 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Поскъпването на повечето плодове и зеленчуците продължава
10:55 / 07.12.2025
Нова телефонна измама набира скорост у нас
10:15 / 07.12.2025
Празнуващите споделят: Студентският празник не е поскъпнал много!...
09:20 / 07.12.2025
Лошото време не позволява евакуацията на екипажа на танкера, блок...
09:58 / 07.12.2025
Отново се включи системата BG-ALERT в Бургаско
08:39 / 07.12.2025
Интересен празник е днес, вижте какво сочат поверията
08:31 / 07.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Огромен корупционен скандал за десетки милиони разтриса Пловдив
14:08 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS