Над 7 милиарда лева все още са в обращение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:02Коментари (0)562
©
Първи работен ден, в който левът вече не е официално разплащателно средство у нас. Вече задължително плащаме стоки, услуги и задължения само в единната европейска валута, а търговците нямат право да връщат български левове.

По последни данни на Българската народна банка над 7 млрд. лева все още са в обращение. Те могат да бъдат обменени в банките и пощите без такси до 30 юни, а в БНБ завинаги. До 8 август остава и двойното обозначаване на цените.

Бяха получени много жалби, но в крайна сметка процесът протече плавно и сигурно. В дадени магазини проблемите бяха свързани с технически затруднения, а не умишлени заблуждения на потребителите. Това заяви за прехода към единната валута в предаването "Твоят ден" Игнат Арсенов, директор на Главна дирекция "Контрол на пазара" в КЗП. 

"Ние следим цените постоянно, включително на стоките от първа необходимост от малката потребителска кошница", допълни още той. По думите му най-много сигнали са получени в сектора на услугите, свързани най-вече с вендинг автомати, паркинги, заведения за хранене и развлечения.

"Важно е хората да знаят, че двойното обозначаване продължава до 8 август, включително до тогава ще продължи и контролната дейност на КЗП във връзка с увеличаването на цените", доълни Арсенов. "Потребителите ще имат възможност, ако констатират нарушения, да сигнализират КЗП. Санкциите, които законът предвижда са от 2 500 до 50 000 евро", отбеляза още той. 

"Процесът, с всичките си кусури, които имаше, мина изключително гладко и беше относително добре организиран", заяви Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите. По думите му българите много бързо са се адаптирали към еврото.

Той очерта и няколко проблеми в прехода към единната валута, като натоварването на търговците, както и слабото участие на държавата по отношение на информационната кампания. 

"В повече от другите държави срокът за двустранно плащане беше две седмици. В България прехвърлихме разходите върху търговците. Всъщност, видя се, че това беше грешка, тъй като те се превърнаха в обменни бюра, само че те плащаха за разходите, които трябваше да направят, за да обменят тези пари, а това са огромни суми. За следващата страна, която трябва да влиза в Еврозоната, бих ѝ казал да приеме стандартния подход от две седмици.

Проблемът беше огромното физическо натоварване на мрежата за търговия на дребно, която действаше като обменно бюро", подчерта Дацов.


Статистика: