|Над 14 кг сексуални стимуланти задържаха на "Калотина"
При последвалата физическа проверка на товара са установени недекларирани 14,4 кг хранителна добавка – стимулант за полова мощ марка "Macun", разпределени в 60 буркана, както и 60 кутии (1200 къса) цигари с чужд бандерол. Установено е, че контрабандните стоки са натоварени още при потеглянето на камиона от Турция.
Нелегалните стоки са задържани, работата по случая продължава.
