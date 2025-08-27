ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Над 1 млн. пътувания в чужбина реализираха българите само през юли
Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 261.7 хил., Турция - 253.2 хил., Румъния - 91.7 хил., Германия - 56.7 хил., Сърбия - 54.3 хил., Италия - 38.4 хил., Франция - 34.8 хил., Република Северна Македония - 33.2 хил., Испания - 31.5 хил., Австрия - 28.8 хиляди.
Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.0%, следвани от пътуванията с други цели - 35.4%, и със служебна цел - 15.6%.
През юли 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 004.7 хил., или с 5.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (730.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.
Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.6% от общия брой чужди граждани и достига 1 095.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 28.1%, Германия - 16.7%, Полша - 9.6%, и Гърция - 8.6%.
Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“ са 745.5 хил., или 37.2% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 305.4 хил., или 41.0% от посещенията в тази група.
Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 307.5 хил., Турция - 305.4 хил., Украйна - 220.5 хил., Германия - 183.2 хил., Полша - 105.6 хил., Сърбия - 95.1 хил., Гърция - 93.9 хил., Чехия - 73.4 хил., Обединено кралство - 50.2 хил., Нидерландия - 48.3 хиляди.
Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 51.7%, следвани от посещенията с други цели - 42.6%, и със служебна цел - 5.7%.
При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.
Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:
– почивка и екскурзия;
– служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други);
– други (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други).
Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на "трети страни“ са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 727
|предишна страница [ 1/122 ] следващата страница
Коментари (3)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 1 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Септември започва с горещо време
14:25 / 27.08.2025
Сърбия ни предаде Паскал
14:39 / 27.08.2025
Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблем...
13:09 / 27.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което п...
13:10 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се ...
12:31 / 27.08.2025
"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
12:06 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS