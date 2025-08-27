ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Над 1 млн. пътувания в чужбина реализираха българите само през юли
Автор: Десислава Томева 16:21Коментари (3)181
© Фокус
Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2025 г. са 1 006.3 хил., или с 16.8% повече от юли 2024 година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това съобщават от НСИ, цитирани от "Фокус".

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Гърция - 261.7 хил., Турция - 253.2 хил., Румъния - 91.7 хил., Германия - 56.7 хил., Сърбия - 54.3 хил., Италия - 38.4 хил., Франция - 34.8 хил., Република Северна Македония - 33.2 хил., Испания - 31.5 хил., Австрия - 28.8 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия - 49.0%, следвани от пътуванията с други цели - 35.4%, и със служебна цел - 15.6%.

През юли 2025 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 004.7 хил., или с 5.6% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36.5% (730.8 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 54.6% от общия брой чужди граждани и достига 1 095.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 28.1%, Германия - 16.7%, Полша - 9.6%, и Гърция - 8.6%.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни“ са 745.5 хил., или 37.2% от всички посещения в България. Най-голям брой са регистрирани от Турция - 305.4 хил., или 41.0% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 307.5 хил., Турция - 305.4 хил., Украйна - 220.5 хил., Германия - 183.2 хил., Полша - 105.6 хил., Сърбия - 95.1 хил., Гърция - 93.9 хил., Чехия - 73.4 хил., Обединено кралство - 50.2 хил., Нидерландия - 48.3 хиляди.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 51.7%, следвани от посещенията с други цели - 42.6%, и със служебна цел - 5.7%.

При наблюдението и разработката на данните за туризма Националният статистически институт (НСИ) е възприел дефинициите, препоръчани от Световната организация по туризъм и Методологическото ръководство на Евростат. Съгласно тези дефиниции международен турист е всеки посетител, пристигащ в друга страна, която не е страната на неговото постоянно местоживеене, за не повече от една година, и чиято основна цел не е извършване на дейност срещу заплащане в посетеното място.

Целите на посещение в дадена страна могат да бъдат:

– почивка и екскурзия;

– служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други);

– други (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други).

Статистическите данни за пътуванията на български граждани в чужбина и посещенията на чужди граждани в България са получени на базата на месечна информация от Министерството на вътрешните работи (МВР) и извадково изследване на НСИ сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.

Данните за броя на пътуванията на граждани от Европейския съюз представляват оценки на базата на информация от МВР и летищните власти. Данните за влезлите в страната граждани на "трети страни“ са получени директно от МВР. Данните за целите на пътуванията са получени въз основа на регулярно провежданото от НСИ месечно извадково изследване сред преминаващите български и чужди граждани през граничните пунктове на страната.


Още по темата: общо новини по темата: 727
27.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/122 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Интересно защо никой не е пътувал към Русия, при цялата любов и мечти, дето се изливат по нея :Д
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Септември започва с горещо време
14:25 / 27.08.2025
Сърбия ни предаде Паскал
14:39 / 27.08.2025
Известна верига пицарии в България със сериозни финансови проблем...
13:09 / 27.08.2025
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, първото нещо, което п...
13:10 / 27.08.2025
Експерт: Фалшиво сирене има само в България, в другите страни се ...
12:31 / 27.08.2025
"Аз обичам България" се завръща с нов сезон и нови капитани
12:06 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
"Идваме тук, защото няма пари": С хладилни чанти под ръка, гърците замениха почивките с еднодневни екскурзии
13:48 / 26.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминати от ритейл парковете
15:07 / 26.08.2025
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
Абитуриентка от пловдивско училище остана без диплома заради наглост
16:43 / 25.08.2025
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
900 евро глоба, ако сте решили да носите токчета на определени места в Гърция
15:18 / 25.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Лято 2025
Първият учебен ден
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: