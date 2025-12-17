На първо четене: Депутатите приеха удължителния закон за бюджета 

© Фокус Народните представители гласуваха България да влезе в 2026 година с удължителен бюджет на първо четене, предаде репортер на ФОКУС.



Той бе приет на първо четене със 149 гласа "за", "против" 38, 12 се въздържаха. След това председателят на бюджетна комисия Делян Добрев поискаха да бъде гласуван и на второ четене, което народните представители приеха.



Председателят на Народното събрание Рая Назарян поиска един часа почивка между първо и второ четене. В 14:30 народните представители се връщат в зала да гласуват бюджета на второ четене.