На още едно място в България заваля сняг

Сняг заваля и на прохода "Петрохан", научи Plovdiv24.bg от публикации в социалната мрежа. Там е започнало да вали сняг, а в комбинация се е пуснала и гъста мъгла.



Прогнозите на метеоролозите от сутрешните часове на деня, че от привечер дъждът на места ще преминава в сняг, се оправдаха. Добрата новина е, че валежите бързо ще спрат и утре слънцето отново ще се усмихне.



По-рано днес сняг заваля и на Витоша.