|НЗОК сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Органите на МВР са информирани за установените от НЗОК модели на измама по e-mail и чрез sms. Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка по компетентност.
Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на e-mail кореспонденция. В тях са информирани, че техните услуги се използват за фишинг атаки с цел подвеждане на потребителите им и неправомерно придобиване на лични данни и/или финансови средства. От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма. По този начин ще се предотвратят измами и ще се защитят потребителите им, чрез добавяне в Spam-филтри им ключови думи и фрази като: "възстановяване на здравноосигурителни средства“, "здравноосигурителни вноски“, "предплатена сума“ и "въведете вашия ЕГН/ЛНЧ“.
Ръководството на НЗОК припомня, че институцията уведомява пациентите, чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите
