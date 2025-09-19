ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
НЗОК сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Автор: Цвети Христова 14:29Коментари (0)142
©
Ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) уведоми Главна дирекция “Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Дирекция “Киберпрестъпления" в Министерство на вътрешните работи (МВР) заради продължаващите опити за измама от името на НЗОК.

Органите на МВР са информирани за установените от НЗОК модели на измама по e-mail и чрез sms. Препратени са получените в Здравната каса сигнали от граждани за извършване на проверка по компетентност.

Изпратени са писма и на собствениците на популярни български платформи за предоставяне на e-mail кореспонденция. В тях са информирани, че техните услуги се използват за фишинг атаки с цел подвеждане на потребителите им и неправомерно придобиване на лични данни и/или финансови средства. От компаниите се очаква предприемане на необходимите действия за блокиране и ограничаване на подобен тип електронни писма. По този начин ще се предотвратят измами и ще се защитят потребителите им, чрез добавяне в Spam-филтри им ключови думи и фрази като: "възстановяване на здравноосигурителни средства“, "здравноосигурителни вноски“, "предплатена сума“ и "въведете вашия ЕГН/ЛНЧ“.

Ръководството на НЗОК припомня, че институцията уведомява пациентите, чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Омбудсманът: След първи януари плащайте с карти, за да избегнeте ...
12:28 / 19.09.2025
Експерт посочи причините за покачването на цените, не е свързано ...
12:09 / 19.09.2025
Откриха труп на 46-годишен мъж
12:04 / 19.09.2025
Ивайло Мирчев: България има трима премиери
10:42 / 19.09.2025
Доц. Бацелова: Няма място за паника
10:14 / 19.09.2025
Ракиджии: Няма как с 30 кила ракия едно петчленно семейство да из...
09:58 / 19.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Концесия на стадион "Локомотив"
Презастрояването на Пловдив
ВК Марица, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: