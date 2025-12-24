ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ публикува прогнозата за 25 декември
Прогноза за България за 25.12.2025
Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава.
През следващото денонощие ще бъде облачно и с повсеместни валежи. През нощта дъждът в северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета на Западна България ще преминава в сняг. По планинските проходи на Стара планина ще има навявания и виелици. Утре сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието.
Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В останалите райони валежите ще бъдат от дъжд. В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи.
Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход: 0°-2°.
В планините ще бъде облачно и с обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.
