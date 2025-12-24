ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ публикува прогнозата за 25 декември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:19Коментари (0)135
© Plovdiv24.bg
След обяд ще бъде облачно с валежи, съобщиха от НИМХ. Значителни по количество ще бъдат в Югозападна България и северозападните райони. Ще духа умерен, по поречието на Дунав и източните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, в София – около 3°.

Прогноза за България за 25.12.2025

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще продължи да се повишава.

През следващото денонощие ще бъде облачно и с повсеместни валежи. През нощта дъждът в северозападната част от страната, Предбалкана и по високите полета на Западна България ще преминава в сняг. По планинските проходи на Стара планина ще има навявания и виелици. Утре сняг ще вали и в централните части на Северна България и Лудогорието.

Навявания и образуване на снежна покривка ще има и по високопланинските пътища на Южна България. В останалите райони валежите ще бъдат от дъжд. В централните северни и североизточни части от страната ще има условия и за поледици. На много места, главно в западната половина от страната, се очакват значителни по количество валежи.

Ще духа умерен и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури в повечето места ще бъдат между минус 1° и 4°. През деня застудяването ще продължи и температурите към 14 часа ще са от минус 4° в северозападните райони до 5°–7° в югоизточните. За София температурата ще бъде със слаб денонощен ход: 0°-2°. 

В планините ще бъде облачно и с обилни валежи от сняг. Ще духа умерен и силен вятър от изток-югоизток. По проходите ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около минус 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.

По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 7°-9°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 4-5 бала.


