Какво време ни очаква до края 28 април след сериозното застудяване, което обхвана страната ни през последното денонощие? На този въпрос ще се опита да отговори сега Plovdiv24.bg, позовавайки се на прогнозата на синоптиците на НИМХ за следващите шест дни:

През следващите дни ще е ветровито, с умерен, в четвъртък и в неделя, главно в Дунавската равнина, временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, в четвъртък - по-често значителна и все още на отделни места, главно в източната половина от страната и планинските райони ще превали дъжд.

От петък до края на седмицата вероятността за валежи намалява, но все пак са възможни изолирани слаби превалявания, главно в планинските райони. Минималните температури ще са най-ниски в четвъртък - между 1° и 6°, а дневните ще се повишат, в петък и през почивните дни максималните ще достигат 20°, в неделя в отделни низини 25°.

В началото на следващата седмица отново се повишава вероятността за изолирани краткотрайни валежи. Дневните температури ще се понижат – в по-голямата част от страната ще остават под 20°, от вторник по-ниски ще са и минималните.