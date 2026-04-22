Зимата се завърна по високите части на Родопите днес, 22 април. Районът на курорта Пампорово осъмна с нова снежна покривка, пътищата там са проходими при зимни условия. Съветваме шофьорите, тръгнали на път в тази посока, да бъдат особено внимателни и да карат със съобразена скорост. Температурата на въздуха към 8.00 часа е един градус над нулата, показа справка на Plovdiv24.bg.

Според синоптиците от НИМХ днес облачността ще бъде предимно значителна, на места с валежи от дъжд. По-интензивни и с гръмотевици ще са явленията в крайните южни и североизточни райони. Вятърът ще е слаб до умерен от север, в Източна България от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в Пловдив – около 13°.

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. Ще има валежи, на места ще са краткотрайни и временно интензивни и с гръмотевици. Над около 1200-1400 метра валежа ще от сняг. Ще духа умерен и силен северен вятър, по най-високите части - северозападен. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието облачността ще е предимно значителна и на места, повече по южното крайбрежие ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат 11°-13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2 бала.