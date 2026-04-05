Дъж и сняг навръх Великден - това гласи седмичната прогноза, която днес Националният институт по метеорология и хидрология публикува. Добрата новина е, че поне в началото на идната седмица температурите ще бъдат почти летни.

Ето какво прогнозират синоптиците от НИМХ:

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от южната четвърт. Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, в София – около 5°. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността, по-съществени над планинските райони, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°.

В планините ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад, по високите части – предимно от север. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от юг-югозапад и ще се усили до умерен. Максималните температури ще бъдат между 16° и 20°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

През следващите дни облачността ще се увеличи и на отделни места, главно в източните и планинските райони, ще превали слаб дъжд. Вятърът от северозапад ще се усили и с него постепенно ще застудява; в сряда минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°.

В четвъртък вятърът ще отслабне, в петък ще се ориентира от север и понижението на температурите ще продължи, в по-голямата част от страната максималните ще са около и под 10°. Ще се задържи предимно облачно, валежи от дъжд ще има на повече места в страната, а в отделни северни и планински райони ще превали и сняг.

В събота и неделя ще бъде сравнително студено, облачно, с валежи предимно от дъжд. Повишава се вероятността да са значителни по количество, а в нощните часове в Предбалкана, на места в Северна България и високите полета в Западна ще вали и сняг. Вятърът ще е умерен от изток. Минималните температури ще са близки до нулата, а максималните - между 5° и 10°, по-високи в неделя в Източна България.

