НИМХ публикува изненадващо "гореща" прогноза за идните дни

© В сряда и четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където на отделни места ще превали слаб дъжд. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Вятърът ще е от юг-югоизток – слаб до умерен.



Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 17° и 22°. В петък вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще се увеличи и на места от запад на изток ще превали дъжд. През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, особено в Източна България и северно от планините. Ще е топло за края на октомври с максимални температури предимно между 22° и 27°, съобщиха от НИМХ.



В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока о © блачност, а в неделя от северозапад облачността ще се увеличава и вплътнява, по-късно през деня в западните райони ще започнат и валежи. В понеделник, под влияние на средиземноморски циклон, ще бъде предимно облачно с повсеместни валежи от дъжд.



Повишава се вероятността за значителни количества. Ще се усили вятърът от северозапад, в Източна България – от североизток, ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.