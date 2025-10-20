ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ публикува изненадващо "гореща" прогноза за идните дни
Ще продължи да се затопля и минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните - между 17° и 22°. В петък вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Облачността ще се увеличи и на места от запад на изток ще превали дъжд. През почивните дни ще се усили вятърът от юг-югозапад, особено в Източна България и северно от планините. Ще е топло за края на октомври с максимални температури предимно между 22° и 27°, съобщиха от НИМХ.
В събота ще преобладава слънчево време с разкъсана висока о
Повишава се вероятността за значителни количества. Ще се усили вятърът от северозапад, в Източна България – от североизток, ще нахлува студен въздух и температурите ще се понижават.
