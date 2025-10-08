ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ промени прогнозата си за днес, обяви червени кодове
Автор: Десислава Томева 11:46
©
Синоптиците от НИМХ рядко го прават в хода на деня, но днес промениха първоначалната си прогноза.

Най-високата степен на предупреждение "червен код" е обявен за областите: Ловеч, Габрово, Велико Търново, Плевен, Русе, Разград и Силистра.

Предупреждението е за значителни валежи. Очаквани са количества над 65 mm.


