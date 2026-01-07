ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:30
©
През нощта срещу петък облачността ще намалее и в петък ще преобладава слънчево време. След обяд от запад облачността отново ще започне да се увеличава, а привечер и през нощта срещу събота на места в Западна България ще има и валежи от сняг. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг. Студено време с минимални температури между минус 8° и минус 3°, максимални - между 1° и 6°. През почивните дни ще бъде облачно с валежи.

В събота в югоизточните райони и Горнотракийската низина - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, а в неделя навсякъде ще са от сняг. В събота вятърът ще остане от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.

По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.

В началото на новата седмица ще бъде много студено, със значителна облачност, на отделни места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще са до минус 9° минус 10°, а във вторник ще се понижат още, дневните в цялата страна ще са отрицателни. В сряда вероятността за валежи е малка, вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в южните райони ще се повишат.


Статистика: