|НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
В събота в югоизточните райони и Горнотракийската низина - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, а в неделя навсякъде ще са от сняг. В събота вятърът ще остане от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.
По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.
В началото на новата седмица ще бъде много студено, със значителна облачност, на отделни места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще са до минус 9° минус 10°, а във вторник ще се понижат още, дневните в цялата страна ще са отрицателни. В сряда вероятността за валежи е малка, вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в южните райони ще се повишат.
