НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното

© През нощта срещу петък облачността ще намалее и в петък ще преобладава слънчево време. След обяд от запад облачността отново ще започне да се увеличава, а привечер и през нощта срещу събота на места в Западна България ще има и валежи от сняг. Вятърът ще отслабне, ще се ориентира от юг. Студено време с минимални температури между минус 8° и минус 3°, максимални - между 1° и 6°. През почивните дни ще бъде облачно с валежи.



В събота в югоизточните райони и Горнотракийската низина - от дъжд, в останалата част от страната - от сняг, а в неделя навсякъде ще са от сняг. В събота вятърът ще остане от юг и температурите за кратко ще се повишат, минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще са от 1°-2° в северозападните до 10°-11° в югоизточните райони.



По-късно през деня и през нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и временно ще се усили; в неделя температурите ще са с малък денонощен ход, в по-голямата част от страната между минус 5° и 0°, в крайните източни райони до 3°-4°.



В началото на новата седмица ще бъде много студено, със значителна облачност, на отделни места със слаби превалявания от сняг. В понеделник минималните температури ще са до минус 9° минус 10°, а във вторник ще се понижат още, дневните в цялата страна ще са отрицателни. В сряда вероятността за валежи е малка, вятърът ще се ориентира от югоизток и дневните температури в южните райони ще се повишат.