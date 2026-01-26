ИЗПРАТИ НОВИНА
НИМХ: В следващите 24 часа нова снежна покривка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:05
© Plovdiv24.bg
През следващото денонощие синоптичната обстановка ще остане усложнена. През нощта валежите ще са почти повсеместни, а в крайните южни райони ще са значителни и придружени с гръмотевици.

В планинските райони в Западна България ще вали сняг и ще и ще се образува тънка снежна покривка. Вятърът ще е умерен до силен от юг-югоизток, но в западните райони от страната ще се ориентира от запад-северозапад, предимно умерен. Минималните температури ще са от минус 2° - 1° в Северозападна България до 8° - 10° в югоизточните райони от страната.

Преди обяд в западните, а след обяд и в източните райони от страната вятърът ще е от запад-северозапад, умерен до силен и с него ще нахлува студен въздух. С понижението на температурите на много места в Югозападна България и Предбалкана дъждът ще премине в сняг и ще се образува нова снежна покривка. В Горнотракийската низина и Източна България валежите ще са от дъжд. Вечерта от запад валежите ще отслабват, на места временно и ще спират. Максималните температури ще са предимно между 3° и 8°, малко по-високи в Югоизточна България. 

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1200 метра - от дъжд. Значителни количества ще има в Западна Стара планина и масивите в Югозападна България, а по проходите там ще има условия за виелици и навявания. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад, но до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от запад-северозапад и с него ще нахлува студен въздух. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – минус 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 10°-12°. Температурата на морската вода е 5°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщиха от НИМХ.


Статистика: