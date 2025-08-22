ЗАРЕЖДАНЕ...
|НИМХ: Преминава студен атмосферен фронт, очаквайте бури и градушки
Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, най-късно в източните райони, където през по-голямата част от деня ще се задържи от юг-югозапад. Максималните температури ще са от 28°-29° на места в Западна България до 36°-37° в Източна България, в София - около 29°, съобщиха от НИМХ.
В планините ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. По интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан. Ще е ветровито с умерен, временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността и привечер по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток, който вечерта ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
