|НАП с важно съобщение за издаването на ПИК
Временният ПИК служи единствено за възстановяване на достъпа до електронните услуги, предоставени вече на лицето с ПИК. Чрез него лицата могат да променят забравен/изгубен/липсващ ПИК с нов. Други действия с временния ПИК, освен смяна на кода за достъп не могат да бъдат извършвани. Временният ПИК е еднократен и след негова смяна, кодът става неактивен.
След генериране на временен ПИК се подписва, изготвен от служител на НАП протокол за устно заявяване, а на електронния адрес на заявителя, посочен за кореспонденция във връзка с ползването на електронните услуги достъпни с ПИК, автоматично се изпраща съобщение.
Съобщението съдържа временния ПИК и кратко описание на стъпките за възстановяване на достъпа до услугите с ПИК. След достъпване на портала за електронни услуги на агенцията чрез посочения в съобщението линк следва да се въведе идентификатора на потребителя и временния ПИК.
След изпълнение на горното е необходимо да се последва линка от полученото второ съобщение, също автоматично изпратено от НАП и да се потвърди същия в рамките на посочения в имейла срок.
