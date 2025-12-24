НАП напомня как да избегнем двойното данъчно облагане

© Фокус Националната агенция за приходите напомня на своите клиенти, че лицата, които са реализирали доходи от източник в чужбина през 2025 г., могат да ползват метод за отстраняване на двойното данъчно облагане, предвиден в съответната спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). Метод може да прилoжи всяко лице, чийто доходът е бил правилно обложен (или е подлежал на облагане в случаите на "освобождаване с прогресия“) в чуждата държава в съответствие с разпоредбите на СИДДО.



Обръщаме внимание, че предвидените в СИДДО методи за отстраняване на двойното данъчно облагане, могат да бъдат изменени в резултат на действието на разпоредбите на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби ("Конвенцията“) в сила за нашата страна от 01.01.2023 г.



Списъкът с включените в обхвата на Конвенцията спогодби, както и направените от Република България резерви и уведомления могат да бъдат открити в закона за ратификация, обн. в ДВ, бр. 47 от 24.06.2022 г.



За улеснение на клиентите на Националната агенция за приходите е изготвен списък, съдържащ актуална информация с приложимия метод за отстраняване на двойното данъчно облагане във всяка СИДДО за най-често срещаните доходи от източник в чужбина.