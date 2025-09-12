© Мъж заплаши с пистолет екипи на Спешна помощ в Бургас и нанесе щети по две линейки с метална тръба. Инцидентът е станал в района на държавната болница. Очевидци твърдят, че нападателят е бил в неадекватно състояние.



Агресивният мъж бил ядосан, тъй като две линейки, които били спрели една до друга му пречили да мине по пътя. Извадил метална тръба, с която започнал да нанася удари по един от специализираните автомобили. Качил се в автомобила си, с който започнал да блъска двете линейки, информира БНТ.



След като бил направен опит да го спрат, той извадил и демонстративно заредил пистолет, насочвайки го към шофьорите на линейките.



На помощ на спешните медици се притекли и други хора, но агресивният мъж избягал. По-късно бил заловен от полицията.