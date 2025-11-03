ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж загина при тежка катастрофа в Родопите
По първоначална информация товарен камион, натоварен с дървен материал и собственост на фирма, е катастрофирал, след като най-вероятно са отказали спирачките. Камионът е управляван от 36-годишен мъж от село Витина, община Рудозем. Той е загубил управление и се е ударил в стената на двор на жилищна сграда.
Вследствие на силния удар, шофьорът е изхвърчал от кабината и е загинал на място, най-вероятно от тежка травма на главата. На мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, "Спешна помощ“ и пожарната.
Извършва оглед на мястото, а причините за тежкия инцидент се изясняват. Работи се по различни версии, сред които водеща е за техническа неизправност в спирачната система на камиона.
Пътят от началото на селото към центъра е затворен.
