ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Мъж загина, прегазен от камион, в Димитровград
Инцидентът е станал на 25 август. По инфорация на дирекцията към момента на произшествието не е имало свидетели. Започната е проверка по случая.
Според публикации възрастният мъж е извършвал ремонт на товарен автомобил. Превозното средство, което било с работещ двигател, потеглило на заден ход и преминало през тялото на мъжа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До края на 2026 г. в EC: На дигитален портфейл в смартфона ще мог...
11:28 / 26.08.2025
Кардиолог към мъжете: Не е срамно да се ходи на прегледи
11:09 / 26.08.2025
Експерт: Няма хора за работа, чрез които фирмите да разширят дейн...
11:07 / 26.08.2025
Премиерът: Предлагаме Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
11:06 / 26.08.2025
Бабата на родилката от Русе: Ако са направили всичко - защо Габи ...
11:00 / 26.08.2025
Зрелищно водно торнадо се завихри над Черно море!
11:01 / 26.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS