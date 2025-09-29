ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж шофира с висока скорост и без книжка, плаши полицай с нож
Хулиганските действия на 31-годишния осъждан ботевградчанин започнали в предобедните часове на 25 септември, съобщиха от ОДМВР-София.
Последвало и неговото задържане в районното управление. Там той се заканил с убийство на п
олицейски служител, като извадил сгъваем нож и няколко пъти отварял и затварял режещата му част.
След приключване на действията по разследването и доклад на събраните материали в прокуратурата рецидивистът е привлечен като обвиняем за извършените от него престъпления и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.
