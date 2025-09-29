Мъж шофира с висока скорост и без книжка, плаши полицай с нож

© Без да притежава свидетелство за управление на МПС, мъж от Ботевград, управлявал лек автомобил "БМВ“ с висока и несъобразена скорост при наличие на множество пешеходци, като не се подчинил на подадените му от автопатрул многократни сигнали за спиране.



Хулиганските действия на 31-годишния осъждан ботевградчанин започнали в предобедните часове на 25 септември, съобщиха от ОДМВР-София.



Последвало и неговото задържане в районното управление. Там той се заканил с убийство на п



След приключване на действията по разследването и доклад на събраните материали в прокуратурата рецидивистът е привлечен като обвиняем за извършените от него престъпления и мярката му за задържане е удължена до 72 часа.