|Мъж почина в болница в Стара Загора, след като е буйствал на автогарата
На място веднага е изпратен полицейски патрул. Служителите установили, че лекарите не могат да се справят с буйстващия и неконтактен мъж. Оказано е съдействие той да бъде качен в автомобила на ЦСМП и транспортиран в болнично заведение в Стара Загора. Установена е самоличността му -26-годишен мъж, криминално проявен и осъждан.
В 21:15 часа мъжът е починал в лечебното заведение. Всички действия на служителите са документирани с персонални полицейски камери.
Образувано е следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.
От Прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за смъртта на 26-годишния мъж. По данни на свидетели през деня той бил употребил наркотични вещества, заради което буйствал и не се чувствал добре. По тялото му не са открити следи от насилие.
По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и др.
