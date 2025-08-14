ИЗПРАТИ НОВИНА
Мъж почина в болница в Стара Загора, след като е буйствал на автогарата
Автор: Рени Атанасова 16:11Коментари (0)502
Мъж почина в болница в Стара Загора след като е буйствал на автогарата, съобщиха за "Фокус" от ОДМВР-Стара Загора. В 18:25 часа вчера чрез телефон 112 в Първо РУ-Стара Загора е получен сигнал, че мъж употребил наркотици трепери и буйства в близост до автогарата в областния град. 

На място веднага е изпратен полицейски патрул. Служителите установили, че лекарите не могат да се справят с буйстващия и неконтактен мъж. Оказано е съдействие той да бъде качен в автомобила на ЦСМП и транспортиран в болнично заведение в Стара Загора. Установена е самоличността му -26-годишен мъж, криминално проявен и осъждан.

В 21:15 часа мъжът е починал в лечебното заведение. Всички действия на служителите са документирани с персонални полицейски камери. 

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжна прокуратура-Стара Загора.

От Прокуратурата съобщиха, че е образувано досъдебно производство за изясняване на причините за смъртта на 26-годишния мъж. По данни на свидетели през деня той бил употребил наркотични вещества, заради което буйствал и не се чувствал добре. По тялото му не са открити следи от насилие.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването – разпити на свидетели, назначена е съдебномедицинска експертиза и др.







