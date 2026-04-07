Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж, произвел изстрели с пистолет до деца в столичния квартал "Надежда“. Инцидентът е станал на 3 април около 22:30 часа в района на местно заведение, съобщиха от институцията.

Според събраните доказателства от държавното обвинение, мъжът с инициали Т.С. е извършил непристойни действия, които грубо нарушават обществения ред. Ситуацията е била особено рискова, тъй като в непосредствена близост до мястото на стрелбата са се намирали момчета

Към момента 43-годишният мъж е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.