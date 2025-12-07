ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж е в тежко състояние след катастрофа по пътя София - Варна
От снимки, публикувани в социалните мрежи, се вижда, че колата се е ударила в крайпътно дърво. По непотвърдена информация причините за инцидента са свързани с висока скорост и мокър път.
"Мъжът е откаран в тежко състояние във великотърновската болница. Движението в района на катастрофата не е затруднено. На местопроизшествието се извърша оглед", допълва Христова.
На много места в област Велико Търново вали дъжд. Настилките са мокри и хлъзгави, а шофьорите трябва да карат внимателно и със съобразена скорост.
