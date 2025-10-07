ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мощен снеговалеж в Родопите
Над 15 см е снежната покривка на Пампорово и продължава да вали силно. Освен в района на Пампорово, сняг вали и по проходите "Превала и "Рожен“, каза за "Фокус“ и дежурният в Областно пътно управление – Смолян. снегорините са на терен и почистват пътищата по тези направления.
На 27 км от Пловдив също заваля първият сняг. От кметството на село Лилково честитиха на всички жители и туристи.
