Снежна приказка в Родопите. Пътят Давидково - Манастир е проходим при изключително тежки условия, става ясно от публикации в социалните мрежи. Припомняме, че сняг падна и в Чепеларе.



Над 15 см е снежната покривка на Пампорово и продължава да вали силно. Освен в района на Пампорово, сняг вали и по проходите "Превала и "Рожен“, каза за "Фокус“ и дежурният в Областно пътно управление – Смолян. снегорините са на терен и почистват пътищата по тези направления.



На 27 км от Пловдив също заваля първият сняг. От кметството на село Лилково честитиха на всички жители и туристи.